نائب عنها: المنادون باقليم نينوى جهات غير معروفة

اكد نائب عن محافظة نينوى، الاربعاء، أن نواب المحافظة يرفضون جملة وتفصيلا "في هذه المرحلة " المضي بأي خطوة لاعلان اقليم نينوى، فيما اشار الى ان من يقف خلف هذه الدعوات جهات "غير معلومة لدينا".
وقال منصور المرعيد في حديث لـ الخليج 365، ان "من يقف خلف الدعوات لاقامة اقليم نينوى هي جهات غير معروفة لنا، ولم يتم التعرف من قبلنا على اي شخصية نادت بهذا الامر في هذا الوقت"، مرجحا أن "تكون هناك جهة سياسية تبتغي مصلحة خاصة من وراء هذه الدعوة".
واضاف المرعيد، ان "تشكيل اقليم نينوى من الناحية العملية بالوقت الحاضر هي فكرة غير قابلة للتطبيق"، مشددا على اننا "كممثلين للمحافظة في مجلس النواب فاننا بهذه المرحلة ضد هذا التوجه جملة وتفصيلا ولن نسمح بالمضي باي خطوة عملية تجاه اعلان الاقليم".
وكانت اللجنة التحضيرية لمؤتمر إقليم نينوى عقدت اجتماعاً في أربيل في 11 شباط 2019 دعت فيه لتحويل نينوى إلى إقليم دستوري، عاصمته الموصل.
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