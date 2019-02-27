عبد المهدي يترأس اجتماع هيئة التنسيق بين المحافظات لبحث توزيع الكهرباء وخدمات الطرق

الخليج 365/ بغداداعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، عن ترؤس الاخير اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، مبينا ان الاجتماع سيبحث توزيع الطاقة الكهربائية وخدمات الطرق والجسور وتعيينات مديريات التربية.

وقال المكتب في بيتان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عقدت اجتماعها الثاني/ الدورة الثالثة في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وحضور المحافظين واعضاء مجالس المحافظات، ووزيري المالية والاعمار والاسكان وعدد من المدراء العامين والمستشارين".



واضاف ان "الاجتماع سيبحث بجدول اعماله العديد من القضايا الاساسية في مقدمتها توزيع الطاقة الكهربائية وخدمات الطرق والجسور، وتعيينات مديريات التربية، والمنافذ الحدودية، ودعم جهود الاستقرار وتطوير المشاريع الخدمية في المحافظات".