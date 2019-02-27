مطالبات لهيئة النزاهة بفتح تحقيق حول مركز او معهد الطاقة شكلته جهات في وزارة الكهرباء

الخليج 365/ بغدادطالبت نائبة عن دولة القانون، الاربعاء، هيئة النزاهة بفتح تحقيق حول مركز او معهد الطاقة الذي شكلته جهات في وزارة الكهرباء بدعم من المستشار الطوعي (و.ح) ، مبينة ان هذه المركز تقف وراءه دوافع خفيه تتعلق بتعاقدات الوزارة .

وقالت النائبة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مركز الطاقة الذي شكلته جهات في وزارة الكهرباء كان في بدايته يلفه الغموض، ولكن اتضح فيما بعد أن له علاقة بتعاقدات وزارة الكهرباء"، مبينة انه "يضع خططاً متكاملة للتعامل مع الشركات التي يجري التعاقد معها، فإذا حصلت (سيمنس) على عقد يكون المركز معها، وإذا حصلت (جي أي) على عقد يكون المركز معها ايضا ".



واضافت النائبة ان "هذا المركز تم تشكيله بناءً على رغبة المستشار الطوعي (و.ح) الذي بات له دور مهم وأساسي في الوزارة، ويضم ايضا (ع) وشخصاً اخر أرمني"، مؤكدة على "ضرورة قيام هيئة النزاهة بفتح تحقيق حول اسباب تشكيله والدور الذي يمارسه".