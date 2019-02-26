النفط تعلن عن شروط تعيين خريجي كليات هندسة النفط

الخليج 365/ بغداداعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، موافقة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان على شمول خريجي هندسة النفط بالتعيين، كما اعلنت شروط تلك التعيينات.

وقالت الدائرة الادارية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "قرار التعيين جاء بعد صدور قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 وفي ضوء تعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء بشمول خريجي كليات هندسة النفط بالالية الخاصة بالتعيين"، مشيرة الى ان "المشمولين في التعيين سيتم توزيعهم حسب الحاجة الفعلية لكل شركة من شركات القطاع النفطي".



واوضحت الدائرة الادارية، ان "الشروط الخاصة بتعيين خريجي معاهد التدريب النفطي تندرج بما يلي : ان يكون المتقدم عراقي الجنسية وسالما من الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بمهام الوظيفة المعين بها وان يجتاز الفحص الطبي لاحقا، وحسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف، وان لا يزيد عمر المتقدم من ( ٢٢ - ٣٢) سنة" .

وتابعت، انه "من ضمن الشروط ان يكون المتقدم من خريجي الجامعات العراقية / الدراسة الصباحية حصرا ( بكلوريوس فما فوق) وبنسبة ( ٧٥ ٪ - ١٥ ٪)، وان لا يكون موظفا على الملاك الدائم في اي جهة حكومية اخرى وفي حال ثبوت عكس ذلك يتم الغاء امر التعيين خلال مدة التثبيت، ويقدم المرشح ما يثبت شهادة تخرجه بالدرجات مع شهادة خبرته في العمل السابق ان وجدت، والتعهد بعدم المطالبة بتوفير السكن ( للمتقدمين من خارج المحافظة)، والتعهد بعدم المطالبة بتغيير جهة التعيين المقررة من اللجنة وحسب احتياجات التشكيلات النفطية".

