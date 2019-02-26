بالوثيقة.. كتاب الى رئاسة الجمهورية حول "مخالفات دستورية" في تشكيل الحكومة

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وجه مركز العراق للتنمية القانونيّة، الثلاثاء، كتاباً لرئاسة الجمهورية حول "مخالفات دستورية" في عملية تشكيل الحكومة.
وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، إن "مركز العراق للتنمية القانونيّة وجه، اليوم، كتاباً إلى رئاسة الجمهورية حول المُخالفات الدستورية في عملية تشكيل الحكومة والتصويت عليها".
واشار الى "وجود نصوص دستورية صريحة بوجوب عرض رئيس مجلس الوزراء المُكلّف لجميع أسماء مرشحي الوزارات في قاعة مجلس النواب حين انعقاد جلسة التصويت بالتلازم مع عرض البرنامج الوزاريّ".
ونوه المركز إلى "عدم تحقُّق هذا الشرط الدستوريّ في عملية تشكيل الحكومة والتصويت عليها"، مُطالباً "رئيس الجمهورية بوصفه حامياً للدستور وساهراً على حمايته، بضرورة التدخُّل لمُعالجة هذا الخرق الدستوريّ الذي يقع في صميم واجبه".
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