نائب يكشف عن سبب منع واشنطن اقتحام القوات العراقية لمناطق "داعش"

الخليج 365/ بغداداكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية كريم عليوي، الثلاثاء، ان انتعاش ونشاط زمر "داعش" يزداد بازدياد تحركات ونشاط القوات الامريكية بكل منطقة، مشيرا الى ان واشنطن على دراية كاملة باماكن تواجد الزمر الارهابية وعدتهم وعددهم ولا تسمح للقوات العراقية بالتحرك للقضاء عليهم كونها "محميات امريكية".

وقال عليوي في حديث لـ الخليج 365، ان "مايحصل من عمليات اختطاف وقتل من قبل زمر داعش الارهابية في مناطق نشاط القوات الامريكية هو شيء حذرنا منه سابقا لعدة مرات وتحدثنا عن دعم القوات الامريكية لتلك الزمر الارهابية بطرق مختلفة"، مبينا انه "كلما ازداد انتشار القوات الامريكية في منطقة معينة كلما ازداد انتعاش زمر داعش لانه محتمي بهم ولديه القدرة والكفاءة من خلال التدريب الصهوني والامريكي".



واضاف عليوي ان "الوضع سيء وعلى الحكومة ومجلس النواب ان يكون لهما موقف قوي وحازم وان يتم اختزال الوقت في طريق تشريع قانون اخراج القوات الامريكية من اراضينا"، لافتا الى انه "في حال تشريع البرلمان لقرار اخراج القوات الامريكية فلن يتبقى على اراضينا اي جندي امريكي ولن نترك لهم اي مبرر للتواجد والنشاط في العراق وسيتكرر سيناريو اخراجهم في عام 2011".

وتابع ان "قواتنا الامنية والعسكرية والحشد الشعبي يمسكون الملف الامني بكل قوة ولن يكون هنالك اي خروقات او انهيار امني حين خروج القوات الاجنبية بل على العكس سيتم محاصرة جيوب الارهاب اكثر واكثر بعد غياب الدعم والغطاء الامريكي عنهم"، موضحا ان "واشنطن تسعى بطرق مختلفة لزعزعة الامن سواء من خلال التعاون مع بعض شيوخ العشائر لتشكيل حشد عشائري من المتعاونين والمحسوبين على البعث وداعش او تحريك جيوب الارهاب لخلق فوضى داخلية بغية ايجاد مبرر للبقاء على ارضنا".

واكد عليوي ان "واشنطن على دراية كاملة باماكن تواجد الزمر الارهابية واعدادهم وتسليحهم وامكانياتهم على وجه الدقة وقادرة بكل بساطة ان تنهيهم لكنها تتعاون معهم لخدمة مصالحها واجنداتها بالمنطقة، ناهيك عن كونها لاتسمح للقوات العراقية بالدخول الى الاماكن التي تتواجد فيها زمر داعش الارهابي كونها مناطق محمية من قبلهم".

ودعا عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب كاطع الركابي، الاحد 24 شباط 2019، للقيام بعمليات استباقية لتطهير الصحراء الغربية من الخلايا الإرهابية، مشددا على اهمية التعاون الفعال بين ابناء الشعب والقوات الاستخبارية والعسكرية لضمان عدم تكرار تلك الاعمال الارهابية.

يذكر ان تنظيم "داعش" قام خلال الفترة الاخيرة بتنفيذ عمليات خطف وقتل بحق مدنيين خلال جمعهم الكمأ في صحراء الانبار، كما اعدم خمسة صيادين اسماك من ابناء محافظة النجف قرب بحيرة الثرثار شمالي المحافظة.

