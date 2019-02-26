الدفاع المدني يعلن اخماد حريق مبنى صندوق الاسكان ببغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن اخماد حريق مبنى صندوق الاسكان في بغداد.
وقال مدير الدفاع المدني كاظم بوهان في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت اليوم، من اخماد الحريق الذي اندلع في الطابق الثاني بمبنى صندوق الاسكان في بغداد".
واضاف بوهان انه "تم انقاذ ١٠ مواطنين كانوا داخل المبنى"، مشيرا الى ان "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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