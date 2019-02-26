الكشف عن اسماء اعضاء اللجنة القانونية في برلمان كردستان

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر سياسي كردي، الثلاثاء، عن اسماء اعضاء اللجنة القانونية في برلمان كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اسماء اعضاء اللجنة القانونية في برلمان اقليم كردستان، هم ارشد حسين محمد، وبزار خالد وخديجة عمر وعبد السلام عبد الله رسول عن الحزب الديمقراطي الكردستاني".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "اعضاء اللجنة من باقي الكتل هم جلال محمد عن حركة التغيير، وروپاك احمد عن الجماعة الاسلامية، وروبينه عزيز الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وسارة دلشاد ممثل التركمان، وكاوه عبد القادر حراك الجيل الجديد".



وتابع المصدر ان "مقعدي الاتحاد الوطني في اللجنة بقيا شاغرين".

يذكر ان برلمان اقليم كردستان عقد اليوم الثلاثاء، جلسته الثانية والتي استمرت اقل من 10 دقائق فقط، حيث صوت على اعضاء اللجنة القانونية، فيما رفع الجلسة الى اشعار اخر.

