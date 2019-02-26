بالوثائق.. محافظ البصرة يحول ملكية مركز للتدريب المهني الى الحشد الشعبي

الخليج 365/ البصرةأفادت وثائق صادرة عن ديوان محافظة البصرة بنقل ملكية مركز للتدرب المهني يقع في منطقة خور الزبير الى هيئة الحشد الشعبي مع العاملين فيه ودرجاتهم الوظيفية لغرض تحويله الى معامل للتصنيع والتدريب.

ونصت الوثيقة الأولى الصادرة بصيغة أمر إداري وتحمل توقيع المحافظ أسعد العيداني على انه "لمقتضيات المصلحة العامة، وإشارة الى ما جاء بكتاب هيئة الحشد الشعبي (مكتب نائب رئيس الهيئة)، فقد تقرر تسليم مركز التدريب المهني في خور الزبير الى هيئة الحشد الشعبي لغرض تحويله الى معامل للتصنيع والتدريب وتطوير المكائن".



وجاء في وثيقة ثانية صدرت إلحاقاً بالوثيقة االأولى أن "المركز تنقل ملكيته من ديوان المحافظة الى هيئة الحشد الشعبي مع ملاك المركز والدرجات الوظيفية والتخصيص المالي وجميع الموجودات الثابتة والمنقولة".

يذكر أن مركز التدريب المهني في منطقة خور الزبير يحتوي على قاعات لإلقاء المحاضرات وورش صناعية للتدريب، وشهد خلال الأعوام السابقة دورات مجانية للعاطلين عن العمل حول مهارات تشمل اللحام والسباكة.

