حريق في الطابق الثاني من مبنى صندوق الاسكان ببغداد

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر في الدفاع المدني، الثلاثاء، باندلاع حريق في الطابق الثاني من مبنى صندوق الإسكان وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع داخل الطابق الثاني من مبنى صندوق الإسكان".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني تكافح الحريق وتعمل على إخماده".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

