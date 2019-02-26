امانة بغداد تعلن الاعتداء على عدد من منسوبيها المكلفين بإزالة التجاوزات في المنصور

الخليج 365/ بغداداعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن الاعتداء على عدد من منتسبيها المكلفين بإزالة التجاوزات في المنصور، فيما اشارت الى انها ستقيم دعوى قضائية ضد المعتدين.

وقالت الامانة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه "ندين بشدة الاعتداء الذي تعرض له مسؤول شعبة التجاوزات في دائرة بلدية المنصور بعد تأدية واجبه في إزالة التجاوزات الحاصلة على شارع الفرات (فلكة البيجية ) ومناطق اخرى ضمن القاطع"، مبينة ان "عدد من المتجاوزين تجمعوا امام مبنى الدائرة البلدية بعد مصادرتها مواد متجاوزة واعتدائهم بالضرب على مسؤول شعبة التجاوزات حال خروجه من مقر عمله".



واضافت الامانة ان "حراسات وامن امانة بغداد والقوة الماسكة للارض قامت باعتقال المعتدي وايداعه التوقيف بمركز الشرطة"، مبينة انها "ستقيم دعوة قضائية امام المحاكم على الاشخاص المعتدين لإنزال القصاص العادل بحقهم وردع المتجاوزين على الشوارع والارصفة والساحات العامة ".

وجددت الامانة "دعوتها للجهات المعنية لمساندتها ووقف مثل هذه الاعتداءات التي تتكرر على الملاكات المكلفة بإزالة التجاوزات وهي تعمل لتعزيز الواقع الخدمي ووضع الحلول للمشكلات القائمة للمحافظة على التصميم الأساس للعاصمة ".

واعلنت امانة بغداد، الثلاثاء (26 شباط 2019)، عن قيام ملاكات دائرة بلدية المنصور بإسناد مديرية حراسات وامن امانة بغداد وبالتنسيق مع القوة الماسكة للارض بحملة بمنطقة الاسكان ازالت خلالها عددا من التجاوزات والمشوهات ومصادرة ممتلكات مزادات الآثاث بعد توجيه انذارات عديدة.

