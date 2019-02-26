جنايات النجف: السجن 15 سنة لثلاثة مدانين بالسطو على منزل في الكوفة

أصدرت محكمة جنايات النجف، الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق ثلاثة مدانين لقيامهم بالسطو المسلح على احد المنازل في الكوفة بمحافظة النجف.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن "المحكمة نظرت قضية ثلاثة مدانين قاموا بالدخول إلى أحد الدور في الكوفة / حي السفير وتحت تهديد السلاح وقيامهم بسرقة مبالغ مالية من صاحب المنزل إضافة إلى مصوغات ذهبية وأجهزة موبايل".
وأضاف المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية لإدانة المتهمين وفقاً لاحكام المادة 440/1و2ز3و4 من قانون العقوبات".
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