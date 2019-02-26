تحقيق العمارة تصدق اعترافات متهم بانتحال صفة ضابط في مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي

الخليج 365/ بغدادصدقت محكمة تحقيق العمارة في رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية، الثلاثاء، اعترافات متهم "انتحل" صفة ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي لـ"ابتزاز" مواطنين في المحافظة.

وقال المركز الإعلام لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على أحد المتهمين والذي انتحل صفة ضابط برتبة رائد في جهاز مكافحة الإرهاب وملازم أول في هيئة الحشد الشعبي".



وأضاف البيان، أن "المتهم ضبطت بحوزته العديد من الهويات المزورة بالإضافة إلى مسدس وانه كان يبتز المواطنين في العمارة وسط المحافظة"، مبيناً أن "محكمة تحقيق العمارة اتخدت الاجراءات كافة بحق المتهم وصدقت اعترافاته وفقا لاحكام القرار 160 لسنة 1983".