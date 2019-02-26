الانبار ترد على النجف بشأن عمليات القتل والخطف: موقفنا لم يكن خجولا

ردت محافظة الانبار، الثلاثاء، على نائب محافظ النجف هاشم الكرعاوي بشأن عمليات القتل والخطف، فيما اشارت الى ان موقف المحافظة لم يكن خجولا.
وقال محافظ الانبار علي فرحان في حديث لـ الخليج 365، ان "موقف حكومة محافظة الانبار بشأن عمليات القتل والخطف في المحافظة لم يكن خجولا"، مبينا ان "اجهزتنا الامنية جادة في ملاحقة مرتكبي حادثة الثرثار".
واضاف ان "الارهاب يستهدف الجميع فهو لاينتمي لطائفة او دين او قبيلة"، مشيرا الى ان "افعاله الاجرامية مستهجنة وتهدف الى زعزعة الامن في المناطق المحررة وزرع الفتنة في صفوف ابناء بلدنا الواحد العزيز".
واعتبر نائب محافظ النجف هاشم الكرعاوي، اليوم الثلاثاء، موقف حكومة الأنبار بشأن عمليات الخطف والقتل في صحراء الأنبار وبحيرة الثرثار "خجولاً جداً".
يذكر ان تنظيم "داعش" قام خلال الفترة الاخيرة بتنفيذ عمليات خطف وقتل بحق مدنيين خلال جمعهم الكمأ في صحراء الانبار، كما اعدم خمسة صيادين اسماك من ابناء محافظة النجف قرب بحيرة الثرثار شمالي الانبار.
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