

رفع برلمان إقليم كردستان، الثلاثاء، جلسته الثانية إلى إشعار آخر بعد التصويت على أعضاء اللجنة القانونية. الخليج 365/ بغدادرفع برلمان إقليم كردستان، الثلاثاء، جلسته الثانية إلى إشعار آخر بعد التصويت على أعضاء اللجنة القانونية. وقال مراسل الخليج 365، إن برلمان إقليم كردستان رفع جلسته الثانية إلى إشعار آخر. وأضاف مراسلنا، أن الجلسة شهدت التصويت على أعضاء اللجنة القانونية في البرلمان. وكان برلمان إقليم كردستان عقد جلسته الثانية قبل قليل، بمقاطعة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني.







كانت هذه تفاصيل خبر برلمان كردستان يرفع جلسته إلى إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.