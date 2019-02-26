نائب يكشف عن "استيلاء" سياسيين على مطاحن "بأسماء وهمية"

الخليج 365/ بغداددعا النائب عن تيار الحكمة علي البديري، الثلاثاء، وزير التجارة محمد هاشم العاني إلى إلغاء جميع إجازات المطاحن التي منحت خلال فترة الحملات الانتخابية الأخيرة "خارج الضوابط"، كاشفا عن "استيلاء" شخصيات سياسية على مطاحن "بأسماء وهمية".

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك وضمن محاولات شراء الذمم التي حصلت خلال فترة الانتخابات الأخيرة ومحاولات البعض استمالة الأصوات لهم فقد حصلت حالات استغلال من خلال منح إجازات فتح مطاحن خارج الضوابط والسياقات المحددة بعدد السكان والحاجة وعدد المطاحن الموجودة فعليا".



وأشار البديري، إلى أن "تلك الإجراءات غير القانونية تسببت بحالة ركود بعمل المطاحن نتيجة لزيادة عددها بشكل مهول تجاوز بمحافظة الديوانية 200% من الحاجة الفعلية لعدد المطاحن وبكتب رسمية".

وأضاف البديري، أن "تلك الفوضى تسببت بتسريح أعداد كبيرة من العاملين بتلك المطاحن ما أثر بشكل سلبي على وضعهم المعاشي"، لافتا إلى أن "بعض تلك المطاحن تم الاستيلاء عليها من قبل شخصيات سياسية وبأسماء وهمية خارج الضوابط".

ودعا البديري وزير التجارة محمد هاشم العاني، إلى "فتح تحقيق وإلغاء جميع إجازات المطاحن التي منحت خلال فترة الحملات الانتخابية الأخيرة خارج الضوابط والسياقات ومحاسبة المتوريطن في هذا الملف الخطير".

وكان البديري اتهم، في 6 آذار 2017، وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي بالعمل على "إغراء" نواب بمنحهم إجازات مطاحن لدعمه في استجوابه الذي عقد في البرلمان، مبينا أن المحافظات بدأت تستغيث من حجم الموافقات التي تصل إليها لفتح مطاحن جديدة "خارج الضوابط".

