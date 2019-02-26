البرلمان بصدد تشكيل لجنة للتحقيق بالخروقات الاخيرة في صحراء الانبار

كشف نائب في البرلمان، الثلاثاء، ان مجلس النواب بصدد تشكيل لجنة للتحقيق بالخروقات الاخيرة في صحراء الانبار، مبينا ان تشكيل اللجنة سيكون مع بداية الفصل التشريعي الثاني للمجلس.
وقال النائب في تصريح صحافي تابعته الخليج 365، إنّ "مجلس النواب يتحرك لتشكيل لجنة خاصة مع انطلاق فصله التشريعي الثاني الأسبوع المقبل، للتحقيق في الأحداث التي شهدتها أخيراً صحراء الأنبار"، مبيناً أنّ "اللجنة ستضم أعضاءً من لجنة الأمن البرلمانية، وستتابع هذا الملف وتحقق مع القيادات الأمنية المسؤولة عن أمن الصحراء".
وأكد أنّ "اللجان ستعد تقريراً كاملاً عن تلك الخروق"، مشيرا الى انها "ستحدد الجهات المقصرة، وسيتم محاسبتها وفقاً للقانون".
يذكر ان تنظيم "داعش" قام خلال الفترة الاخيرة بتنفيذ عمليات خطف وقتل بحق مدنيين خلال جمعهم الكمأ في صحراء الانبار، كما اعدم خمسة صيادين اسماك من ابناء محافظة النجف قرب بحيرة الثرثار شمالي الانبار.
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