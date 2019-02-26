الصحة: 20 الف طبيب هاجر من العراق بسبب الاجور والتهديد

الخليج 365/ بغدادكشفت وزارة الصحة، الثلاثاء، أن 20 الف طبيب هاجر من العراق، عازية ذلك الى مشكلة الاجور والتهديدات.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث لـ الخليج 365، إن "السنوات الاخيرة شهدت هجرة نحو 20 الف طبيب على الرغم عدم وجود احصائية دقيقة بذلك"، مبينا ان "الطبيب العراقي مشهود له بالكفاءة وبالتالي فان دول الجوار والعالم يستقبل هذا الطبيب الذي يكون جاهزا وذات خبرة كبيرة".



واضاف البدر ان "الاجور والتهديد من ابرز الاسباب التي تؤدي بالطبيب العراقي للهجرة"، لافتا الى ان "معدل اجر الطبيب والممرض الذي يتقاضاها في العراق يعتبر قليلا مقارنة مع ما يتقاضاه الاطباء والممرضين بدول الجوار او العالم ".وتابع ان "التهديدات والملاحقات العشائرية التي يتعرض لها الطبيب يعتبر عامل ثاني للهجرة"، مشيرا الى ان "الاخطاء الطبية ممكن حدوثها في اي مستشفى بالعالم وحتى يثبت الخطا يحتاج الى راي فني وقانوني مما يدفع بالطبيب للهجرة وخاصة اذا ما عرفنا بان الطبيب يتعرض بشكل يومي لهذه الاعتداءات تبدأ باللفظ الشتم والقتل والتهديد العشائري" .

واكد البدر ان "العراق يعاني حاليا من نقص كبير في الملاكات الطبية والتمريضية في الوقت الذي نحاول استقطاب الاطباء المهاجرين من اصحاب الخبرات".

ويشكو العديد من الاطباء داخل محافظات مختلفة من تكرار تعرضهم للحوادث والانتهاكات التي يقوم بها بعض المواطنين من ذوي المرضى، في ظل تخوفات من ارتفاع هذه المستويات التي حذرت منها جهات انسانية بانها قد تدفع، لهجرة الطاقات والملاكات الطبية خوفا من الاعتداء.

