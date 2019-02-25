العاكوب يرد على صفحات نشرت صورة له خلال زيارته لمستشفى في نينوى

رد محافظ نينوى نوفل العاكوب، الاثنين، على صفحات نشرت صورة له خلال زيارته لمستشفى في المحافظة، واصفا تلك الصفحات بـ"الصفراء".
وقال العاكوب في تصريح له تابعته الخليج 365، انه "بعد ان تم تكذيب خبر يتعلق بوفاة طفل بسبب جرثومة بالدم نتيجة عدم الاعتناء به في مستشفى الخنساء في نينوى، ذهب بنفسي الى المستشفى والتقيت بجميع الكوادر الطبية المتواجدة هناك، كما التقيت بذوي الطفل وتبين ان الطفل توفي في ازدحام السير بين مستشفى السلام والخنساء".
واضاف انه "منذ يوم امس نشرت بعض الصفحات صورة مفبركة في الفتوشوب لا صحة لها"، واصفت تلك الصفحات بـ"الصفراء".
وتناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي صورة لمحافظ نينوى نوفل العاكوب خلال زيارته لاحدى مستشفيات المحافظة، والتي انتقدوا فيها المحافظ ارتداءه غطاء الرأس "هيت كاب".
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