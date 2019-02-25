تظاهرة في البصرة للمطالبة بإصلاحات وفرص عمل وتحسين الخدمات

الخليج 365/ البصرةتظاهر العشرات قرب ديوان محافظة البصرة، الاثنين، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين وتنفيذ اصلاحات.

وقال مراسل الخليج 365، في البصرة إن العشرات تظاهروا، صباح اليوم، قرب ديوان المحافظة الواقع في منطقة المعقل للمطالبة بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاسبة الفاسدين وتنفيذ اصلاحات، مبيناً أن المتظاهرين حاولوا اقامة اعتصام مفتوح قرب الديوان، فيما فرضت القوات الأمنية فرضت اجراءات مشددة.



يذكر أن محافظة البصرة تشهد منذ العام الماضي تظاهرات احتجاجية شبه اسبوعية للمطالبة بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات وإجراء اصلاحات ومحاسبة الفاسدين، وأكثر تلك التظاهرات حصلت قرب ديوان المحافظة.