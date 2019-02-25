مجلس صلاح الدين يقيل رئيسه أحمد الكريم

الخليج 365/ صلاح الدينصوت مجلس محافظة صلاح الدين، الاثنين، على إقالة رئيسه أحمد الكريم وتكليف عداي ذنون بتسلم المنصب بالوكالة لحين انتخاب رئيس جديد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس محافظة صلاح الدين صوت بالإجماع على إقالة رئيسه أحمد عبد الجبار الكريم".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المجلس صوت على "تكليف عداي الذنون رئيساً للمجلس بالوكالة لحين انتخاب رئيس جديد".



يشار إلى أن الكريم يشغل منصب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين منذ التاسع من شهر حزيران في عام 2013.