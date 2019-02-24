المالية النيابية: تعليمات تثبيت العقود ستعلن خلال ايام

الخليج 365/ بغدادأﻋﻠﻨﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻋــﺪاد ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻌﻘﻮد واﻋــــﺎدة المفسوخة ﻋــﻘــﻮدﻫــﻢ ﻓــﻲ اﻟــــﻮزارات، فيما اشار الى ان هذه التعليمات ستنشر خلال ايام.

وقال ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ حنين اﻟﻘﺪو، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ نشرته صحيفة الصباح، إن "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﺼﺪر ﺧﻼل اﻷﻳــﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ المقبلة ﻟﻮاﺋﺢ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻠﻮزارات ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﺟــﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ آﻟــﻴــﺎت ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻌﻘﻮد وﺻــﺮف ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ المجانيين، ﻓـــﻀـــﻼ ﻋــــﻦ اﻋـــــــﺎدة المفسوخة ﻋــﻘــﻮدﻫــﻢ ﻓــﻲ اﻟـــــﻮزارات اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ".



وأﺿــــﺎف اﻟﻘﺪو أن "اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺳﺘﺼﺪر ﺗـــﻘـــﺎرﻳـــﺮ دورﻳــــــﺔ ﺑـــﺸـــﺄن ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟــﻔــﻘــﺮات الموازنة وﻣــﺤــﺎﺳــﺒــﺘــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﺣــﺎل اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت وﺣﻘﻮق المواطنين".

وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻷﻣـــــﻦ واﻟـــﺪﻓـــﺎع اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ دﻋـــﺖ ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ، اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻹﺳــﺮاع ﻓﻲ إﺟــﺮاءات إﻋﺎدة المفسوخة ﻋﻘﻮدﻫﻢ ﻓﻲ وزارﺗﻲ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺴﺪ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ المحافظات.

