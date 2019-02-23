نائب يؤكد الحاجة إلى حوارات مباشرة بين الحكومة والبرلمان بشأن ثلاثة ملفات

الخليج 365/ بغدادأكد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، السبت، الحاجة إلى حوارات مباشرة بين الحكومة ومجلس النواب من أجل مناقشة ثلاثة ملفات من بينها التواجد الأجنبي في العراق، فيما أشار إلى خطوتين "إيجابيتين" اتخذتهما الحكومة في الفترة الماضية.

وقال فدعم في حديث لـ الخليج 365، إن "ما يطرح عن استضافة رئيس الوزراء وحكومته بالبرلمان لم تحدد بشكل رسمي من رئاسة البرلمان، لكننا نعتقد أن هذا الموضوع إن طُرح رسميا فهو مرحب به على اعتبار أن التئام العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتواصل المستمر هو أمر مهم لتحقيق الأهداف التي يطمح اليها الشعب العراقي"، معتبراً أن "تواجد عبد المهدي وحكومته بالبرلمان ومناقشة ماحصل وتحقق بالفترة الماضية من عمر الحكومة هو أمر ضروري".



وأضاف، أن "هناك العديد من القضايا والملفات التي نحتاج فيها إلى حوارات مباشرة مع الحكومة ورئيسها من بينها ما تحقق من المنهاج الحكومي وتواجد القوات الأجنبية على أراضينا، إضافة إلى مناقشة الاتفاقية مع الأردن"، لافتاً إلى أن "هناك عدداً من الخطوات الإيجابية التي تم تشخيصها خلال الفترة الماضية من عمر الحكومة وإن كانت بطيئة لكنها أفضل من ساباقتها من بينها تقديم منهاج عمل لكل وزارة يتم مراقبته من قبل اللجان البرلمانية إضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد".

وتابع، أن "هناك العديد من الإجراءات التي نعتقد أن المضي بها خلال الفصل التشريعي المقبل سيعزز من عمل الحكومة وادائها من بينها استكمال الكابينة الحكومية واستبدال عدد من رؤساء الهيئات المستقلة من العاملين بالوكالة وإنهاء العمل بالوكالة في جميع مفاصل الدولة العراقية مع فتح جميع ملفات الفساد دون محاباة او تسويف".

