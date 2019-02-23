نائب يطالب بالتحقيق في تلف مواد غذائية مخصصة للنازحين

الخليج 365/ بغداددعا عضو لجنة العمل والضمان الاجتماعي والهجرة والمهجرين البرلمانية النائب رعد الدهلكي، السبت، وزير الهجرة بهاء نوفل موسى إلى التحقيق في تلف مواد غذائية كانت مخصصة للنازحين.

وقال الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إننا "في الوقت الذي نثني فيه على قرار وزير الهجرة والمهجرين بإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي كانت مخزونة في مخازن الشالجية ومخصصة للتوزيع على النازحين، فإننا نتساءل عن الأسباب التي منعت من توزيع تلك الأغذية طيلة الفترة السابقة وقبل تلفها".



وأضاف الدهلكي، أن "مخيمات النازحين بالأغلب لم يتم توزيع أي حصص غذائية فيها منذ عدة أشهر، في وقت نجد أن كميات كبيرة من الحصص الغذائية تتعرض للتلف في المخازن بما يسبب خسارة مادية كبيرة ناهيك عن اعتباره حالة تلكؤ بالعمل تجاه شريحة مهمة وكبيرة ومضطهدة وهي شريحة النازحين".

وتابع، أن "اللجنة ستفتتح تحقيقاً من جانبها بهذا التقصير والتلكؤ غير المبرر والذي يندرج تحت الاهمال والتقصير بالعمل، خصوصا ان هذه الحادثة ليست المرة الاولى التي يحصل فيها هكذا امر وسيتم احالة الملف كاملا الى هيئة النزاهة بعد استكمال التحقيق فيه داخل اللجنة".

وكان وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى كشف، صباح اليوم السبت، عن وجود أربع مواد فاسدة وفق ما اثبته الفحص الصحي ضمن مفردات السلة الغذائية التي كان من المفترض أن يتم توزيعها على النازحين، مؤكداً عزم الوزارة على إتلافها بالتنسيق مع وزارة الصحة.

