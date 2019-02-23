تعديلات جديدة على قانون الاحزاب "تنهي" فوضى تشكيلها

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر برلماني مطلع، السبت، عن مساع لاضافة تعديلات جديدة على قانون الاحزاب، فيما اعتبر ان هذه التعديلات ستنهي فوضى تشكيل الاحزاب.

ونقلت صحيفة خليجية عن المصدر قوله انه "ستتم صياغة عدد من الأمور المهمة في قانون الأحزاب على شكل تعديلات، وعرضها على اللجنة القانونية البرلمانية"، مبينا ان "عدة أمور يجب أن تعدل في قانون الأحزاب، من بينها تمثيل النساء في الأحزاب، ومشاركة الشباب، ومسألة التمويل والترويج لأفكار حزب البعث".



من جهته، أكد أحد ممثلي الكيانات السياسية في مفوضية الانتخابات أن "التعديلات الجديدة، في حال تم تمريرها، ستكون مهمة على مستوى العمل السياسي في العراق، وتنهي فوضى تشكيل الأحزاب وحلها ثم إعادة تشكيلها، حتى بات تأسيس حزب أسهل من فتح دكان في حي سكني".

واعتبر أن "التعديلات ستكون مهمة من ناحية تنظيم العمل الحزبي، بما يؤدي إلى استقرار، ولو بسيطاً، في العملية السياسية في العراق".

واقر البرلمان القانون رقم 36 لسنة 2015، وهو أول قانون للأحزاب في العراق بعد عام 2003، إلا أن هذا القانون تعرض لانتقادات كبيرة بسبب عدم قدرته على الحد من ارتباط بعض الأحزاب بالخارج، فضلاً عن استمرار غموض مصادر تمويلها.

