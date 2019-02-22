الدفاع المدني يخمد حريق الكاظمية دون وقوع خسائر بشرية

الخليج 365/ بغدادأخمدت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الجمعة، الحريق الذي اندلع داخل مرأب في الكاظمية شمالي بغداد.

وقال مصدر بالشرطة في حديث لـ الخليج 365، إن "الدفاع المدني أخمد الحريق الذي اندلع في خزان وقود سعة 5000 لتر كاز داخل مرأب ضمن مدينة الكاظمية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحريق لم يتسبب بوقوع خسائر بشرية".

وكان مصدر في الشرطة أفاد، في وقت سابق من اليوم الجمعة، باندلاع حريق داخل مرأب مخصص للمولدات في الكاظمية شمالي بغداد.

