الهجرة تعلن اعادة 199 لاجئا عراقيا من تركيا

الخليج 365/ بغداداعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الدمعة، اعادة 199 لاجئا عراقيا عائدا من تركيا إلى بلدهم .

وذكرت الوزارة في بيان تلقت، الومرية نيوز، نسخة منه، انه "ضمن برنامج العودة الطوعية المجانية التي قدمتها الوزارة للراغبين بالعودة الطوعية من تركيا وعبر الطريق البري وفي منفذ ابراهيم الخليل التابع الى قضاء زاخو بمحافظة دهوك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي النقل والخارجية متمثلة بالسفارة العراقية في تركيا اضافة الى ادارة الازمات المشتركة في دهوك وقوات امن المنفذ، نقلت نحو (199) مواطنا عراقيا في تركيا كانوا يرومون العودة من مخيم اكدة التركي الى بلدهم العراق".



ولفتت الوزارة، إلى أن "كادر الوزارة في اربيل ودهوك استقبلهم وخصص لهم حافلات تقلهم الى ديارهم بعد تدقيق اسمائهم في قاعدة بيانات الجهات الامنية الى جانب تجهيزهم بالوجبات الغذائية السريعة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".