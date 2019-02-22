اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الدمعة، اعادة 199 لاجئا عراقيا عائدا من تركيا إلى بلدهم .
وذكرت الوزارة في بيان تلقت، الومرية نيوز، نسخة منه، انه "ضمن برنامج العودة الطوعية المجانية التي قدمتها الوزارة للراغبين بالعودة الطوعية من تركيا وعبر الطريق البري وفي منفذ ابراهيم الخليل التابع الى قضاء زاخو بمحافظة دهوك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي النقل والخارجية متمثلة بالسفارة العراقية في تركيا اضافة الى ادارة الازمات المشتركة في دهوك وقوات امن المنفذ، نقلت نحو (199) مواطنا عراقيا في تركيا كانوا يرومون العودة من مخيم اكدة التركي الى بلدهم العراق".
ولفتت الوزارة، إلى أن "كادر الوزارة في اربيل ودهوك استقبلهم وخصص لهم حافلات تقلهم الى ديارهم بعد تدقيق اسمائهم في قاعدة بيانات الجهات الامنية الى جانب تجهيزهم بالوجبات الغذائية السريعة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".
كانت هذه تفاصيل خبر الهجرة تعلن اعادة 199 لاجئا عراقيا من تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.