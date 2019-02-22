حقوق الانسان تدعو السلطات الفلندية للتوقف عن ابعاد اللاجئين العراقيين "قسرا"

الخليج 365/ بغداددعت مفوضية حقوق الانسان، الجمعة، السلطات الفلندية الى التوقف عن ابعاد اللاجئين العراقيين "قسرا"، معتبرة اياها "مخالفة صريحة لإتفاقية سنة ١٩٥١.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي التقى ممثل وفد المنظمة الوطنية للهجرة الفلندية بيتر ساندلين"، مبينة أن "الغراوي دعا السلطات الفلندية الى التوقف عن ابعاد اللاجئين العراقيين قسرا تحت اعذار شتى".



ونقل البيان عن الغراوي قوله، إن "ذلك يعتبر مخالفة صريحة لما ورد في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة ١٩٥١".

وكان وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، أعلن منتصف شباط الحالي، رفض العراق العودة القسرية للعراقيين من بلدان المهجر، مؤكدا ضرورة تأمين العودة الطوعية.

