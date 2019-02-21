محكمة بالبصرة تحكم بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية على متهم بتجارة المخدرات

الخليج 365/ البصرةأعلن المكتب الإعلامي في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، الخميس، أن محكمة للجنايات في المحافظة أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات مع غرامة مالية بحق متهم بتجارة مواد مخدرة.

وقال المكتب في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "محكمة الجنايات في قضاء القرنة أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مقدارها عشرة ملايين بحق متهم استناداً لأحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017"، مبيناً أن "الحكم صدر بحق المتهم لقيامه بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين متفرقة قضاياهم بالمتاجرة بمادة الكرستال المخدرة في قضاء القرنة الواقعة شمال المحافظة".



ولفت المكتب ضمن البيان الى أن "المحكمة قررت حبس المتهم حبساً شديداً لمدة سنتين تنفذ بالتعاقب مع عقوبة السجن عند عدم دفع الغرامة المالية"، مضيفاً أن "المحكمة قررت أيضاً حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم".

يذكر أن القوات الأمنية في محافظة البصرة ألقت القبض في غضون العامين الحالي والسابق على آلاف المتهمين بتعاطي وتجارة وتهريب المواد المخدرة، وأكثرها شيوعاً وانتشاراً مادة (الكرستال)، إضافة الى مادة (الحشيش).

