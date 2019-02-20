العثور على جثث ستة من 12 شخصًا خطفهم مسلحون في جنوب بغداد

اسماء السيد - النجف: عثرت القوات الأمنية العراقية الثلاثاء على جثث ستة من 12 شخصًا خطفهم الأحد مسلحون في منطقة النخيب في جنوب غرب بغداد، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون.

وكان مركز الإعلام الأمني أعلن في بيان مساء الأثنين أن "مسلحين يستقلون عجلتين (...) قاموا بخطف 12 مواطنا في منطقة النخيب أثناء قيامهم بجمع الكمأ في المناطق الصحراوية". ولفت البيان إلى أن المختطفين هم من منطقة النخيب الواقعة بين محافظتي النجف والأنبار، ومن محافظة كربلاء.

وأكد مدير ناحية الحيرة في جنوب محافظة النجف عبد الواحد الفتلاوي لوكالة فرانس برس الثلاثاء "العثور على جثث ستة أشخاص من عشيرة واحدة، وقد أعدموا رميا بالرصاص".

واذ أشار الفتلاوي إلى أن الجثث نقلت إلى مركز الطب العدلي في محافظة كربلاء، اتهم تنظيم الدولة الإسلامية بقتل هؤلاء.

وقد أعلن العراق في نهاية العام 2017، دحر التنظيم المتشدد الذي سيطر لأكثر من ثلاث سنوات على ما يقارب ثلث مساحة العراق.

ورغم ذلك، ومع قرب إعلان هزيمته في سوريا المجاورة، لا يزال للتنظيم خلايا نائمة تنشط من حين الى اخر وقادرة على شن هجمات، خصوصا في المناطق الصحراوية الحدودية بين البلدين.

