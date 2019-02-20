شروط جديدة بشأن المرشحين للداخلية قد تعطل استكمال الحكومة

الخليج 365/ بغدادكشفت صحيفة خليجية، عن وجود شروط جديدة لتقديم اسماء مرشحين الى وزارة الداخلية، فيما اشارت الى ان هذه الشروط قد تعطل استكمال الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول قريب من الحوارات الجارية بين الكتل السياسية قوله ان "هناك لقاءات مكثفة لحسم مرشح وزارة الداخلية"، مبينا ان "هناك شروطا وضعت لتقديم المرشح هو ان يتم دراسة ملفات المرشحين للمنصب".

وأضاف أنّ "هذا الأمر هو نقطة خلاف حالية بين بعض الكتل، ويخشى أن تؤدي الى العودة لمربع البداية في حال تحول الأمر إلى عناد"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "هناك مطالب بتمرير الحقائب الشاغرة في سلة واحدة كونها تخدم عمل البرلمان".



وكشف نائب في البرلمان، في وقت سابق، ان اللجنة المشتركة التي شكلها تحالفي سائرون والفتح تبحث عن اسماء بديلة لمنصب وزير الداخلية.