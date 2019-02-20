حزب الطالباني عن مفاوضات تشكيل حكومة كردستان: سيكون لنا حديث مختلف

الخليج 365/ السليمانيةأكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، أنه سيكون له حديث مختلف في حال بدء دورة جديدة من المباحثات بشأن تشكيل حكومة الإقليم، مشيراً إلى أنه يعارض "سياسة التفرقة" ويعمل بشكل مستمر على توحيد صفوف الأطراف السياسية الكردستانية.

وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني، أن "المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عقد، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعاً في مدينة السليمانية مع كوادر وأعضاء مراكز ومكاتب ومؤسسات الاتحاد الوطني الكردستاني".



ونقل الموقع عن نائب الأمين العام للاتحاد كوسرت رسول قوله إن "الاتحاد الوطني الكردستاني لم يساوم على حقوق شعب كردستان وسيبدأ بالاصلاح الجذري، وعلينا العمل جميعاً من اجل معالجة التطورات الاخيرة".

وأضاف رسول، أن "الاتحاد الوطني قوة لا تُكسر"، مشيراً إلى أن "الاتحاد الوطني هو حزب الجماهير والتضحيات الكبيرة، وهو يعارض سياسة التفرقة ويؤيد ويعمل بشكل مستمر على توحيد صفوف الأطراف السياسية الكردستانية".

من جانبه، قال المتحدث باسم الاتحاد لطيف شيخ عمر، بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني، "إذا تقرر بدء دورة جديدة من المباحثات حول تشكيل الحكومة بعد التطورات الأخيرة فإن الاتحاد الوطني الكردستاني سيبدأ مفاوضات جديدة ومن البداية".

وأشار شيخ عمر، إلى أنه "إذا جرى الحديث عن المناصب فإن الاتحاد الوطني الكردستاني سيكون له حديث مختلف وعرض مختلف تجاه الرئاسات في اقليم كردستان".

وتابع، أن "الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد على برنامجه الشامل الذي قدمه للحزب الديمقراطي الكردستاني، الآن هناك مرحلة جديدة بعد انتخاب رئاسة البرلمان دون مشاركة الاتحاد الوطني الكوردستاني وكل شيء مطروح أمام الاتحاد الوطني الكردستاني".

يذكر أن برلمان إقليم كردستان عقد، أمس الأول الاثنين (18 شباط 2019)، جلسته الأولى بمقاطعة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، وانتخب خلال الجلسة المرشحة للحزب الديمقراطي الكردستاني فالا فريد رئيسا مؤقتا للمجلس، فيما انتخب هيمن هورامي نائبا اول لها.

