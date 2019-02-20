جبهة المطلك: بقاء ومهام قوات التحالف يحددها القادة العسكريون وليس قطاع الطرق

الخليج 365/ بغداداعتبرت الجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، الأربعاء، أن بقاء قوات التحالف الدولي في العراق ومهامها يحددها القادة العسكريون وليس "قطاع الطرق وذيول بعض دول الجوار".

وقالت الجبهة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "لم تستغرب الهجمة الرخيصة التي قادتها بعض الجهات المليشياوية على رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني، كون من باع نفسه للغير الخارجي لاينتظر منه موقفا عراقياً وطنياً".



وأضافت الجبهة في بيانها، أن "مثل هكذا مهاترات لا تزيدنا الا ثباتاً علي منهجنا الوطني الثابت الذي ينطلق من مصالح العراق، لا مصالح دول الجوار".

وتابعت، أن "بقاء قوات التحالف الدولي في العراق ومهامها يحددها القادة العسكريون، لا قطاع الطرق وذيول بعض دول الجوار، ولذلك لن ننساق للذيول المزايدة لأن العراقي اعتاد أن يكون رائساً لا تبعاً".

وكان رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك اعتبر، المطالبة بخروج القوات الأميركية من العراق تقع ضمن "المزايدات السياسية".

