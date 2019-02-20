المؤبد لمتهم قتل شخصا والقى بجثته في النهر بالبصرة

الخليج 365/ البصرةأعلن المكتب الإعلامي في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، الأربعاء، أن محكمة للجنايات في المحافظة أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق متهم بالاشتراك في جريمة قتل فتى وإلقاء جثته في نهر.

وقال المكتب في بيان اطلعت الخليج 365، عليه إن "محكمة الجنايات في قضاء القرنة أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق متهم استناداً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل"، مبيناً أن "الحكم صدر بحق المتهم لقيامه بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين في (2 كانون الثاني 2018) بقتل قاصر في منطقة الزوين التابعة الى قضاء الدير".



ولفت المكتب ضمن البيان الى أن "المتهمين ضربوا المجني عليه على رأسه بواسطة طابوقة، ثم رموا جثته في نهر قريب"، مضيفاً أن "المحكمة استدلت بالمادة 132 من قانون العقوبات عند تحديد العقوبة، واحتفظت للمدعين بالحق الشخصي بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض".

يذكر أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمني بالاستقرار، وتشهد جرائم جنائية مختلفة من أبرزها القتل والسرقة، كما تحصل في المحافظة خلافات عشائرية تتطور أحياناً الى تفجير عبوات صوتية واطلاق نار بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وبعد تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحق المتورطين بهذا النوع من الجرائم تراجع ارتكابها.

