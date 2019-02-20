جنايات ميسان تقضي بسجن مدان 15 سنة لارتكابه الـ"دكة العشائرية"

الخليج 365/ بغدادأصدرت محكمة جنايات ميسان، الاربعاء، حكماً بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وفقا لقانون مكافحة الإرهاب بحق مدان ارتكب جريمة الدكة العشائرية وسط مدينة العمارة.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محكمة الجنايات في ميسان نظرت قضية مدان بارتكاب الدكة العشائرية بعد أن استهدف منزل احد المواطنين باطلاق عيارات نارية من بندقية كلاشنكوف تجاه الدار نتيجة حدوث مشاجرة بينهم في منطقة الجمعيات وسط مدينة العمارة".



وأضاف ان "المحكمة وجدت ان الأدلة المتحصلة كافية لإدانة المتهم وفق احكام المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.

