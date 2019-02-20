تحقيق البياع تصدق اعترافات متهمين اثنين روجوا لنقود مزورة في بغداد

صدقت محكمة تحقيق البياع التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، الأربعاء، اعترافات متهمين اثنين بترويج نقود مزورة وبيعها إلى المواطنين ومكاتب الصيرفة.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المتهمين اعترفا لقاضي التحقيق باستلام المبالغ المزورة من دولة لبنان وبعد ذلك يقومان ببيعها وتصريفها في أماكن متفرقة من العاصمة بغداد".
وأضاف البيان، أن "المفارز القابضة عليهما ضبطت بحوزتهما مبالغ كبيرة والتي احتوت على عملة أجنبية أيضا"، مبينا أن"المحكمة صدقت اقوالهما وفقا لاحكام المادة 52 من قانون البنك المركزي العراقي وانها بصدد إحالتهما على محكمة الموضوع لينالا جزاءهما العادل".
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