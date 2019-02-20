امانة بغداد تصادر اكثر من 200 رأس غنم في شارع البصرة

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن مصادرة اكثر من 200 رأس غنم في شارع البصرة بالعاصمة، فيما استنكرت الاعتداء على ملاكاتها وإلحاق الضرر بعدد من آلياتها.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "صادرت اكثر من (200 ) رأس غنم في شارع البصرة بعد حملة لمكافحة ظاهرة رعي الاغنام والجزر العشوائي فيه ".
واستنكرت الامانة "الاعتداء على ملاكاتها وإلحاق الضرر بعدد من آلياتها خلال تنفيذهم الحملة بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد وبإسناد من مديرية الحراسات والامن في امانة بغداد لازالة التجاوزات ضمن قاطع بلدية المنصور شملت مواقع الجزر العشوائي ورعي الاغنام في شارع البصرة فضلاً عن محال بيع المواد الانشائية في شارع المرور المحلة (651) والمتجاوزين على قطع اراض للمواطنين ".
وتابعت ان "ملاكات الدائرة نفذت ايضاً حملة رفع اكثر من (250 ) كتلة كونكريتية في حي الجامعة وفتح جميع الازقة المطلة على شارع الربيع ".
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