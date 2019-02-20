بالصورة.. رفع "سيطرة السلام" قرب مصفى الدورة

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الخليج 365/ بغداد
أفاد مصدر في الشرطة، الأربعاء، برفع "سيطرة السلام" التي تقع بالقرب من مصفى الدورة في بغداد.
أفاد مصدر في الشرطة، الأربعاء، برفع "سيطرة السلام" التي تقع بالقرب من مصفى الدورة في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم رفع سيطرة السلام التابعة للواء رئاسة الجمهورية الثاني بالقرب من مصفى الدورة".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "السيطرة تعتبر أحد مداخل منطقة الدورة من جهة الطريق السريع".
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