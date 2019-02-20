اختناق عدد من الطلاب والمعلمات نتيجة تسرب غاز الامونيا قرب احدى مدارس تكريت

الخليج 365/ صلاح الدينافاد مصدر امني في صلاح الدين، الاربعاء، بأن عدد من الطلاب والمعلمات اصيبوا بحالات اختناق نتيجة تسرب غاز الامونيا قرب احدى المدارس في تكريت.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "غاز الامونيا تسرب من معمل للثلج يقع قرب مدرسة في مدينة تكريت، ادى الى اختناق عدد من الطلبة والمعلمات".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، انه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

