أمانة بغداد تعيد افتتاح منفذ يربط الدولعي بطريق صلاح الدين السريع



أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، عن إعادة افتتاح منفذ يربط منطقة الدولعي غربي العاصمة بطريق صلاح الدين السريع. الخليج 365/ بغدادأعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، عن إعادة افتتاح منفذ يربط منطقة الدولعي غربي العاصمة بطريق صلاح الدين السريع. وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "رفعت الصبات الكونكريتية وفتحت المنفذ الذي يربط حي الدولعي بالطريق السريع صلاح الدين". وأضافت الأمانة، أن "كوادرها باشرت بحملة تنظيف وغسل للشارع المغلق منذ سنوات طويلة". يذكر أن بغداد تشهد بين فترة واخرى اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة منذ سنوات لدواع أمنية، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.





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