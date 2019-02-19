عضو فيه: جلسة مجلس كركوك لن تُعقد برئاسة الرئيس المحكوم قضائياً

رهن عضو مجلس كركوك تحسين كهية، الثلاثاء، تفعيل المجلس بالتوصل إلى اتفاق بين مكونات المحافظة، فيما اعتبر أن جلسة مجلس كركوك لن تُعقد برئاسة "الرئيس المحكوم قضائياً".
وقال كهية في حديث لـ الخليج 365، إن "المجلس لن يفعل لحين التوصل لاتفاق بين جميع مكونات المحافظة، ويكون القرار من الجهات العليا للعرب والكرد والتركمان".
وأضاف، أن "جلسة يوم امس تم تأجيلها لعدم التوافق بين الكتل السياسية ولن تعقد لحين التوصل لاتفاق يرضي جميع قوميات المحافظة"، متابعاً أن "الجلسة لن تعقد برئاسة الرئيس المحكوم قضائياً".
يشار إلى أن رئاسة مجلس كركوك أعلنت، أمس الاثنين (18 شباط 2019)، عن تأجيل عقد الجلسة التي كان من المقرر عقدها أمس، إلى إشعار آخر، عازية ذلك إلى عدم اتفاق الكتل السياسية.
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