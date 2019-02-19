مرشحة حزب بارزاني رئيسة لبرلمان الاقليم بمقاطعة 3 أحزاب

اسماء السيد - أسامة مهدي: انتخب اقليم كردستان العراق الجديد اليوم في اول جلساته مرشحة حزب بارزاني رئيسا له ونائبين الاول من الحزب نفسه والثاني من التركمان، فيما قاطع الجلسة ثلاثة احزاب يتقدمها الحزب الرئيسي المنافس في الاقليم الاتحاد الوطني الكردستاني اثر خلافات بين الحزبين.

فقد اختار برلمان الاقليم في جلسته الاولى في مدينة اربيل عاصمة الاقليم الاثنين فالا فريد مرشحة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بأغلبية 64 صوتا من مجموع عدد اعضاء البرلمان البالغ 111 مقعدا حيث انعقدت الجلسة بمقاطعة نواب الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي الكردستاني ثم الاتحاد الوطني الكردستاني وهو احد الحزبين الرئيسيين في الاقليم بسبب خلافات مع الحزب الديمقراطي.

كما انتخب البرلمان هيمن هورامي من اليمقراطي نائبا اول للرئيس ومنى نبيل قهوچي عن الكتل التركمانية سكرتيرة للرئاسة.

وبعد تسلم المهام رسميا دعت فالا فريد في كلمة لها الكتل الحزبية ابريلمانية الى تقديم مرشحيها للجان البرلمان واكدت على اكمال اللجنة القانونية وحددت الى يوم الاربعاء المقبل لتسلم اسماء المرشحين ثم اعلنت رفع اعمال الجلسة من دون موعد آخر لعقد الجلسة المقبلة.

وشهدت الجلسة مقاطعة من قبل الحزب الرئيسي الثاني في الاقليم الاتحاد الوطني بسبب اشتراطه معالجة قضايا تقاسم السلطات والمناصب في الإقليم والحكومة الاتحادية وتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك وتعيين محافظ جديد لها في رزمة واحدة قبل التوقيع على مشروع الاتفاق الثنائي المشترك مع الحزب الديمقراطي الذي تمت بلورته من قبل لجنة مشتركة من قيادتي الحزبين في 5 من الشهر الحالي.

مقاطعة ثلاثة احزاب لجلسة البرلمان

واثر إعلان مقاطعة الاحزاب الكردية الثلاث فقد حذر قيادي في الإتحاد الوطني الحزب الديمقراطي الكردستاني من مغبة إقدامه على تهميش الإتحاد عند تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم.

وقال فريد أسسرد عضو المجلس القيادي في الإتحاد الوطني في تصريحات صحافية إن على الحزب الديمقراطي الإلتزام بإتفاق 5 شباط والإ فإن هناك خيارات مفتوحة أمام الإتحاد الوطنيمن دون توضيح هذه الخيارات .. محذرا الحزب الديمقراطي من مغبة إقدامه على تهميش الإتحاد الوطني.

وشدد أسسرد على الأطراف السياسية في الاقليم ضرورة تحمل نتائج الأوضاع المقبلة في إقليم كردستان .. كعتبرا ان هناك نوايا لإبعاد الإتحاد الوطني وإقصائه من العملية السياسية والإدارية في الإقليم.. مؤكدا ان الإتحاد الوطني قاطع جلسة البرلمان الكردستاني ولن يعترف بأي قرارات تصدر عن الجلسة.

واضاف أن وحدة الصف لدى الاتحاد الوطني تعني وحدة الصف في اقليم كردستان وبغداد والمناطق المتنازع عليها وان يكون حسم المسائل الثلاث بحزمة واحدة.. مبينا أن الخلاف بين حزبه وبين الحزب الديمقراطي هو فقط التوقيع على اتفاق 5 شباط مشيرا الى ان الديمقراطي غير ملتزم بالاتفاق حتى الآن.

ومن جانبه رد رئيس كتلة الديمقراطي في برلمان كردستان هيمن هورامي موضحا ان كتلته قدمت بشكل مؤقت المرشحة فالا فريد للمنصب وفي حال التوصل مع الاتحاد على لاتفاق سيتم سحب المرشحة وانتخاب مرشح للاتحاد الذي بحسب الاتفاق فالمنصب من حصته.

يذكر أن مقاعد الدورة الخامسة لبرلمان كردستان الـ111التي افرزتها الانتخابات البرلمانية التي جرت في الاقليم في أيلول سبتمر الماضي مكونة من 45 مقعدا للحزب الديمقراطي الكردستاني و21 مقعدا للاتحاد الوطني الكردستاني و12 مقعدا لحركة التغييرو8 مقاعد لحركة الجيل الجديد و7 مقاعد للجماعة الإسلامية و5 مقاعد للاتحاد الإسلامي الكردستاني، اضافة الى مقعد واحد لكل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الشيوعي فيما تتشكل مقاعد الكوتا من 11 مقعداً منها 6 مقاعد للمسيحيين و5 للتركمان.