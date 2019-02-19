بالوثيقة .. الداخلية تقرر تعيين مديرا جديدا بالوكالة لمرور البصرة

الخليج 365/ البصرةأفادت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية بتكليف العميد عادل فياض محمد مديراً مؤقتاً لمديرية المرور في محافظة البصرة بدل مديرها العميد صبيح الإمارة الذي يشغل المنصب بالوكالة منذ أكثر من عام.

وجاء في الوثيقة التي حصلت "الخليج 365" على نسخة منها أنه "تقرر تكليف (العميد عادل فياض محمد) بإدارة مهام منصب مدير مرور محافظة البصرة ضمن ملاك وكالتنا لحين تسمية المدير اصولياً".



وذكرت الوثيقة التي تحمل توقيع وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق موفق عبد الهادي توفيق أن على مديرية المرور تزويد الوزارة بأسماء الضباط المرشحين لإشغال منصب مدير المرور في البصرة بالأصالة.

يذكر أن مديرية المرور في البصرة يعمل فيها مئات الضباط والمنتسبين الذين يلقى على عاتقهم تنظيم حركة المرور في المحافظة، والتحقيق في حوادث السير، وإصدار اجازات القيادة ووثائق ملكية السيارات والدراجات النارية، وتشهد المحافظة زيادة مضطردة في حوادث السير لأسباب من أبرزها عدم جودة معظم الطرق الخارجية، وعدم تشغيل منظومات ضوئية لتنظيم المرور، إضافة الى الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات.



