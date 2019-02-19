وفاة التوائم السبعة الذين ولدوا في ديالى

افاد مصدر طبي في ديالى، الثلاثاء، بان التوائم السبعة الذين ولدوا قبل ايام في ديالى توفوا جميعهم.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان " التوائم السبعة الذين ولدوا قبل ايام في مستشفى البتول بمحافظة ديالى توفوا جميعهم".
واعلنت دائرة صحة ديالى، في 11 شباط 2019، ان سيدة ولدت سبعة توائم في المحافظة، في سابقة فريدة من نوعها على مستوى العراق.
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