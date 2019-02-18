الحشد يعلن إغلاق مقر جديد يدعي الانتماء له ويبتز المواطنين جنوبي بغداد

الخليج 365/ بغداداعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن اغلاق مقر جديد يدعي الانتماء له جنوبي بغداد، مشيراً إلى أن المقر كان يقوم بعمليات ابتزاز للمواطنين.

وقال الحشد في بيان نشر على موقعه، واطلعت عليه الخليج 365، إنه "استمرارا لحملة مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي بغلق المقرات الوهمية التي تدعي الانتماء للحشد الشعبي وتنتحل صفته قامت قوة من المديرية، اليوم، بغلق مقر يدعي الانتماء للحشد الشعبي في منطقة الدورة بجانب المجلس البلدي قرب شارع 60".



وأضاف البيان، ان "المقر المذكور كان يقوم بعمليات ابتزاز للمواطنين"، مشيرا إلى أن "المتواجدين بالمقر قاموا بحرق بعض الفايلات والمتسمسكات قبل وصول القوات".