المنافذ الحدودية: ضبط عملة مزورة بحوزة مسافر في مطار النجف

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، ضبط عملة مزورة بحوزة مسافر في مطار النجف.
وقالت الهيئة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "معلومات دقيقة وردت من مديرية الأمن الوطني في منفذ مطار النجف الاشرف الدولي عن دخول مسافر عراقي قادم من بيروت على متن الخطوط الجوية العراقية، يحمل مبالغ مزورة دولار امريكي وعملة عراقية تقدر أكثر من (28 الف دولار)، والعملة العراقية (150 الف ) فئة 50 الف مع (75 الف ) فئة 25 الف".
واضافت الهيئة، "ووفقا للمعلومات تم تشكيل مفرزة من قبل مديريتنا وأحد ضباط الامن الوطني لمراقبة المسافر وفعلاً تم العثور على المبالغ المزورة المشار اليها أعلاه بحوزتهِ وتم اخفاها بطريقه تحايل على القانون وبعد الاستفسار منه تبين انه أداة لنقل العملة" .
وتابعت الهيئة، أنه "تم احالتهِ الى مديرية الجريمة المنظمة في النجف الاشرف لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقهِ".
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