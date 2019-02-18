نائب: الانشقاقات وتنكيل البعض بالاخر ادى لانعدام الثقة بين معظم الاطراف السياسية

الخليج 365/ بغداداعتبر النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار طلال الزوبعي، الاثنين، ان خطوطا حمراء ينبغي على الجميع الالتزام بها، مبينا ان الانشقاقات السياسية و"تنكيل البعض بالاخر" ادى الى زرع انعدام الثقة بين معظم الاطراف السياسية.

وقال الزوبعي في حديث لـ الخليج 365، إن "الانشقاقات السياسية وتنكيل البعض بالاخر ادى الى زرع انعدام الثقة بين معظم الاطراف السياسية ما خلق فجوة بين تباين المواقف"، موضحا ان "هناك مواقف ينبغي ان لا يحصل تباين وخلاف عليها وهي مصلحة الوطن والشعب فهي رمزية الدولة ويجب المحافظة عليها وعلى حقوق الشعب وتعتبر خط احمر لجميع القادة السياسيين بدون استثناء".



واضاف الزوبعي، انه "للاسف البعض يحاول التنكيل بالقيادات التي تسلط الطريق الصحيح لبناء مؤسسات البلد بصورة وطنية بعيدة عن المحاصصة والفساد وجميع الامور التي تعطل بناء الدولة بناء حقيقي كي يتم استثمار هذا البناء من قبل الشعب العراقي"، لافتا الى ان "هذه الخلافات تؤدي الى ضعف الدولة وعدم نمو اي خدمات في البلاد".

واكد الزوبعي،على "ضرورة ان يجلس الجميع على طاولة مستديرة وان تتكاشف جميع الاوراق والرؤى والخلافات وحلها داخليا بعيدا عن التدخلات الاقليمية كي يكون هناك نظرة حقيقية لبناء البلد وان تكون هنالك خطوط حمراء ينبغي ان لا نختلف عليها واولها مصلحة البلد"، مشددا على ان "هناك البعض يحاول الاصطياد بالماء العكر ويقوض جميع الجهود لبناء الوطن ويشق الصف الوطني ويعطي صورة ضبابية ويقف حجر عثرة في طريق تقدم العراق".

وتشهد العملية السياسية بالعراق تجاذبات مستمرة بين القوى السياسية على عدة امور من بينها الخلافات حول مرشحي الحقائب الوزارية والتصويت على بعض القوانين الخلافية مع اختلاف وجهات النظر بشان مصير القوات الامريكية الموجودة بالعراق وامور اخرى مختلفة بحسب وجهة نظر كل طرف سياسي.

