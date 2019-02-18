بدء جلسة برلمان كردستان دون مشاركة كتلة الاتحاد الوطني



عقد برلمان إقليم كردستان، عصر اليوم الاثنين، جلسته الأولى بمقاطعة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني. الخليج 365/ بغدادعقد برلمان إقليم كردستان، عصر اليوم الاثنين، جلسته الأولى بمقاطعة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني. وقال مراسل الخليج 365، إن الجلسة شهدت حضور جميع الكتل باستثناء الاتحاد الوطني الكردستاني بسبب منصب محافظ كركوك. وأضاف مراسلنا، أن كتلة الاتحاد الاسلامي شاركت في الجلسة لتكملة النصاب والمشاركة في تفعيل البرلمان لكنها لن تشارك في التصويت على رئاسة البرلمان.





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