أمانة بغداد: منع استيلاء على اراضي الدولة

السومريةو نيوز/ بغداداعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن منع عدد من الاشخاص الذين حاولوا الاستيلاء على قطع اراض تابعة للدولة بمنطقة بغداد الجديدة.

وقالت الامانة في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "ملاكات دائرة بلدية بغداد الجديدة بالتعاون مع عمليات بغداد وباسناد مديرية حراسات وامن امانة بغداد منعت عددا من اصحاب النفوس الضعيفة الذين حاولوا تقطيع وبيع قطع اراض تابعة للدولة ضمن المحلة (705) بمنطقة بغداد الجديدة ".



وأضافت أن "الدائرة اطلقت حملة كبرى لإزالة مواقع لبيع الاغنام والجزر العشوائي ومصادرة ممتلكاتهم وازالة عدد من الاكشاك ومواقع الباعة الجوالين ومعالجة محاور رمي النفايات ونصب حاويات بحجم 8 امتار".