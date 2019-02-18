اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن منع عدد من الاشخاص الذين حاولوا الاستيلاء على قطع اراض تابعة للدولة بمنطقة بغداد الجديدة.
وقالت الامانة في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "ملاكات دائرة بلدية بغداد الجديدة بالتعاون مع عمليات بغداد وباسناد مديرية حراسات وامن امانة بغداد منعت عددا من اصحاب النفوس الضعيفة الذين حاولوا تقطيع وبيع قطع اراض تابعة للدولة ضمن المحلة (705) بمنطقة بغداد الجديدة ".
وأضافت أن "الدائرة اطلقت حملة كبرى لإزالة مواقع لبيع الاغنام والجزر العشوائي ومصادرة ممتلكاتهم وازالة عدد من الاكشاك ومواقع الباعة الجوالين ومعالجة محاور رمي النفايات ونصب حاويات بحجم 8 امتار".
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة بغداد: منع استيلاء على اراضي الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.