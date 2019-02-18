عددها 17.. مصدر يكشف عن مناصب حركة التغيير بحكومة اقليم كردستان

الخليج 365/ اربيلكشف مصدر سياسي، الاثنين، عن مناصب حركة التغيير في حكومة اقليم كردستان، مبينا ان عددها يبلغ 17 منصبا.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم الاتفاق على منح ثمانية مناصب الى حركة التغيير في حكومة اقليم كردستان".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "المناصب التي منحت لحركة التغيير في اقليم كردستان هي نائب رئيس إقليم كردستان، ووزير المالية، ووزير الإعمار، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، ومساعد رئيس الحكومة لشؤون الإصلاح، والأمين العام لوزارة الپیشمرگة، و مستشار مع سبعة مناصب أخرى في مجلس أمن الإقليم".



واكد انه "تم منح الحركة ايضا ثلاثة مناصب كممثلين لحكومة إقليم كردستان في الخارج".